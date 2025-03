Jogada 10 errou na informação: Manaus arcou com seus custos de retorno ao Amazonas

Jogada10 erra ao informar que o Manaus teve ajuda financeira do Galo para seu retorno após jogos em BH pela Copa do Brasil - (crédito: Foto: Ygor Freitas/Manaus FC)

O Portal Jogada10, responsável pela veiculação da matéria em que disse que o Atlético-MG arcou com os custos do retorno do Manaus FC após vitória na Copa do Brasil, errou na informação. Afinal, não é procedente tal apuração de nossa reportagem, pois o Manaus FC arcou com todas as suas despesas nesta partida válida pela Copa do Brasil.

O erro de informação mereceu do Manaus FC nota de repúdio em suas redes sociais. O Jogada10 informa que distribui suas matérias a seus parceiros e que eles as replicam. Assim, é de inteira responsabilidade do nosso portal as informações que saem nestes parceiros. Inclusive neste caso envolvendo o Manaus FC. Pedimos sinceras desculpas aos clubes Atlético-MG e Manaus, aos parceiros e os leitores pela incorreção.

Nota do Manaus

A nota divulgada pelo Manaus em suas redes sociais foi esta abaixo:

“O MANAUSFC vem a público informar que é uma MENTIRA o que tem sido veiculado na imprensa nacional, na manhã desta sexta-feira (07/03), sobre uma suposta ajuda financeira que o Clube Atlético Mineiro teria direcionado para o retorno de nossa delegação pós-jogo de quarta-feira, pela Copa do Brasil.

O Gavião Real arcou, como sempre, com seus compromissos em suas viagens, com recursos repassados pela CBF, como prevê o regulamento da competição.

Matéria plantada de maneira irresponsável pelos Portais Terra, Correio Brasiliense, O Povo, R7, entre outros, onde cita, inclusive, como fonte dessa desinformação, o maior acionista da SAF do Atlético.

Destacamos que o jornalismo profissional tem como uma das premissas a checagem de fatos e confirmação do que se quer publicar junto às assessorias das instituições que se deseja citar. Nossa assessoria de imprensa não foi consultada sobre o assunto.

A imagem do MANAUSFC não pode e não vai ser manchada pela irresponsabilidade de quem a publicou e suas fontes.

Diante disso, já acionamos o nosso jurídico para tomar todas as providências dentro do legal.

Giovanni Silva

Presidente do MANAUSFC

Luis Mitoso

Presidente de Honra do MANAUSFC”

