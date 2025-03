Pedro Severino segue em estado grave; veja o boletim médico

O Hospital da Unimed de Ribeirão Preto, cidade no interior de São Paulo, divulgou na manhã deste sábado (8) outro boletim médico sobre o estado de saúde do atacante Pedro Severino, de 19 anos, que atua nas categorias de base do Red Bull Bragantino. O documento informa que o atleta segue com seu quadro de saúde estável, porém ainda grave.

O hospital assegurou que o jovem segue na UTI – Unidade de Terapia Intensiva, exigindo o uso de sedativos, assistência ventilatória mecânica e medidas de neuroproteção cerebral. O jovem é acompanhado de perto por médicos de diferentes especialidades.

Relembre o caso

Pedro Severino se envolveu em um acidente de trânsito na manhã da última terça-feira (4), no km 127 da Rodovia Anhanguera, em Americana. O jovem estava no banco do passageiro no momento do choque contra a traseira de um caminhão e sofreu traumatismo craniano com a batida. Aguinaldo Romero Lago, de 57 anos, motorista particular que levava os jogadores do Bragantino de Ribeirão Preto para o Centro de Treinamento em Atibaia, afirmou à polícia que dormiu no volante.

Confira a nota na íntegra “A Unimed Ribeirão Preto informa que o jogador Pedro Henrique Severino, de 19 anos, segue internado no Hospital Unimed Ribeirão Preto sob cuidados médicos na Unidade de Terapia Intensiva. O tratamento requer uso de sedativos, assistência ventilatória mecânica e medidas de neuroproteção cerebral.

Desde a sua transferência para a unidade hospitalar, Pedro Severino está sendo assistido por uma equipe composta por intensivistas, neurocirurgiões e demais profissionais de saúde que integram a equipe multiprofissional.

O jogador Pedro Severino foi vítima de um acidente na Rodovia Anhanguera na no dia 4 de março e, após internação em hospital em Americana (SP), foi transferido na manhã do dia 6 de março para o Hospital Unimed Ribeirão Preto (HURP).