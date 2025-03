‘Rei dos Clássicos’ marca, Flamengo vence o Vasco e é finalista do Carioca pela sétima vez seguida

O Flamengo ampliou seu recorde de finais consecutivas do Campeonato Carioca. Neste sábado (8), o Rubro-Negro confirmou a vantagem do jogo de ida e voltou a vencer o Vasco, desta vez por 2 a 1, no Maracanã, garantindo a sétima final seguida de Estadual.

Nuno Moreira, primeiro português a marcar pelo Cruz-Maltino em 50 anos, Bruno Henrique – o “Rei dos Clássicos” -, e Luiz Araújo fizeram os gols do jogo, que, claro, foi marcado por polêmicas de arbitragem.

Primeiro tempo

Os minutos iniciais foram de muito nervosismo, com os lances sempre truncados. A primeira boa chance saiu apenas aos 19′, em jogada ensaiada de escanteio do Flamengo. Varela surgiu como homem surpresa no primeiro pau, desviou de leve e obrigou Léo Jardim a fazer uma defesa no susto.

Mas quem saiu na frente foi o Vasco. Em cobrança de falta da direita de Coutinho, Lucas Freitas ficou livre e se enrolou com a bola. No entanto, deu sorte, pois ela sobrou para Nuno Moreira. O português mandou de primeira para abrir 1 a 0 e fazer Rossi buscar uma bola no fundo do gol pela primeira vez pelo Flamengo em jogos de Campeonato Carioca. Eram 17 jogos de “invencibilidade”.

Aos 30′, polêmica. Bruno Henrique, que já estava amarelado, deixou o cotovelo no rosto de João Victor. Wagner Nascimento (RJ), porém, ignorou a ação. Poucos minutos depois, o Fla chegou ao empate em lance ajustado. De Arrascaeta chutou de fora da área, a bola desviou e ficou com o próprio Bruno Henrique, que tocou para o gol praticamente vazio em condição duvidosa. Lembrando que, com consentimento de todos os clubes, a Ferj alterou a largura da linha de impedimento de 6cm para 12cm para a edição atual do Carioca.

Com o empate, o Rubro-Negro cresceu, marcando muito a saída do Vasco e forçando o erro adversário, tônica que se manteve até o fim da etapa inicial.

LEIA MAIS: Lyanco brilha em dia de artilheiro, Atlético detona o América e encaminha título

Segundo tempo

No começo do segundo tempo, outra notícia ruim para o Vasco. Afinal, Coutinho sentiu dores na coxa direita e pediu substituição, sendo tratado já na chegada ao banco de reservas. Loide Augusto entrou em seu lugar. Outro que sentiu na mesma região foi o herói do jogo, Bruno Henrique. O jogador, que chegou aos 11 gols contra o Vasco (20 em clássicos) saiu para a entrada de Luiz Araújo. O camisa 7 marcaria o gol da virada e, consequentemente, da classificação.

Desde a saída de Coutinho, o Vasco se desorganizou ainda mais em campo, dando muito espaço para o Flamengo e praticamente não chegando à área adversária. Não à toa, o Rubro-Negro aproveitou para matar o duelo. Luiz Araújo driblou dois, invadiu a área e soltou uma pancada de canhota para superar Léo Jardim e explodir o Maracanã.

Próximos passos

O Flamengo agora se prepara para as finais do Campeonato Carioca, contra Fluminense ou Volta Redonda. O Tricolor, porém, detém gigantesca vantagem após vencer por 4 a 0, com um novo Fla-Flu se aproximando na final após dois anos. O jogo de ida será na quarta (12), enquanto a volta será no próximo fim de semana (15/16 de março). Ainda não há, porém, confirmação por parte da Ferj.

O Vasco, por sua vez, agora aguarda o começo do Brasileirão. A equipe de Fábio Carille estreia contra o Santos, em São Januário, no dia 30 de março (sábado), às 18h30 (de Brasília).

FLAMENGO 2 x 1 VASCO

Agregado: 3 x 1

Semifinal Campeonato Carioca 2025 – jogo da volta

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público e Renda: 58.096 pagantes/ R$3.779.935,00

Data e horário: sábado, 08/03/2025, às 17h45 (de Brasília)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela (Alex Sandro, 18’/2ºT); Pulgar, Gerson (Matheus Gonçalves, 38’/2ºT), De La Cruz (Allan, 18’/2ºT) e Arrascaeta (Juninho, 27’/2ºT); Gonzalo Plata e Bruno Henrique (Luiz Araújo, 17’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

>VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma, 30’/2ºT), João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (Mateus Carvalho, 17’/2ºT), Coutinho (Loide, 8’/2ºT), Nuno Moreira (Payet, 17’/2ºT) e Rayan (Garré, 30’/2ºT); Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

>Gols: Nuno Moreira, 22’/1ºT (0-1); Bruno Henrique, 33’/1ºT (1-1); Luiz Araújo, 23’/1ºT (2-1);

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto (RJ) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Paulo Renato Coelho (RJ)

Cartões Amarelos: Wesley, Bruno Henrique (FLA); Paulo Henrique, Rayan, Loide Augusto (VAS)

Cartões Vermelhos: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.