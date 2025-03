Carille refuta problema físico no Vasco e comemora ‘DM bem vazio’

O técnico Fábio Carille concedeu entrevista coletiva após a derrota do Vasco por 2 a 1 para o Flamengo, neste sábado (8), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Ele refutou que a parte física é o ponto fraco do Cruz-Maltino na temporada, inclusive elogiando seu elenco e enxergando lados positivos na temporada.

Inicialmente, Carille falou que a organização e detalhes técnicos da equipe são mais deficitários que o setor físico.

“Não tem como ser. O que a gente correu nos últimos jogos, contra Botafogo, próprio Flamengo no primeiro jogo. Tivemos o jogo no meio de semana da Copa do Brasil… Hoje, a parte física está legal. O que a gente precisa melhorar é organização, a parte técnica. Já entrando nesse assunto, infelizmente saímos, agora temos três semanas para trabalhar. Temos que adaptar esses jogadores que estão chegando, fazer jogos-treinos nesse período para que a gente inicie no dia 29 o Brasileiro melhor organizado e tecnicamente”, disse o comandante.

Pontos positivos no Vasco

Carille, porém, encontra pontos positivos no momento do Vasco. Ele celebrou que terá praticamente todo o elenco à disposição para a sequência da temporada.

“Agora conheço melhor o elenco, cada um. Algumas coisas serão feitas dentro daquilo que eu acredito para o Brasileiro. Alguns jogadores chegaram e se machucaram nesse período, o que atrasou um pouco esse processo. Agora o DM está bem vazio, poucos jogadores, com todos em campo para eu tomar as decisões”, pontuou.

Além disso, ele acredita estar satisfeito com o elenco montado pelo Vasco.

“A respeito de reforços, ainda não conversamos sobre isso, mas estou muito satisfeito. Acredito que com um bom trabalho, meu e dos jogadores, no meu entendimento, os resultados podem ser melhores”, disse.

