São Paulo deve jogar com três zagueiros e possível surpresa contra o Palmeiras

Neste domingo (9), no CT da Barra Funda, o São Paulo fechou a preparação para o clássico contra o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista. O grupo treinou fundamentos técnicos, de 11 contra 11, já com a provável escalação para o Choque-Rei, além de ajustes em jogadas de bola parada defensivas e ofensivas.

Em fase final de recuperação de suas respectivas lesões, o zagueiro Ruan e o meia Rodriguinho devem estar na relação para o jogo. Já o volante Luiz Gustavo, que já faz a transição física desde a semana passada, pode voltar ao time.

Por outro lado, o volante Pablo Maia está em período de recuperação de cirurgia no tornozelo direito e segue fora de combate. Desse modo, o técnjico Luis Zubeldía deve repetir a escalação que passou pelo Novorizontino nas oitavas de final, no Morumbis.

A provável escalação do São Paulo para a semifinal tem Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Marcos Antônio, Alisson, Enzo Díaz e Oscar; Lucas e Calleri.

Os times se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. O Tricolor tem a quarta melhor campanha do Estadual, com seis vitórias, quatro empates e três derrotas

A eliminatória será decidida em jogo único, com o mando do Palmeiras por ter a melhor campanha. Em caso de empate no tempo normal, as equipes decidirão o clássico nos pênaltis.

