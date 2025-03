Grêmio foca em solucionar indefinições em semana mais decisiva da temporada

O Grêmio inicia a semana mais decisiva até aqui na temporada com a missão de solucionar algumas dúvidas físicas e técnicas. A situação é adversa, pois o Imortal precisará dividir suas atenções entre os duelos pela Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho. Em um primeiro momento, a equipe enfrenta o Athletic na próxima quarta-feira (12), pela segunda fase do mata-mata nacional. Em seguida, terá pela frente o Gre-Nal que definirá o título do Estadual, no próximo domingo (16).

O primeiro aspecto que causa preocupação no Tricolor Gaúcho é o desgaste físico com a viagem para a cidade de São João del Rei, local da partida. O clube traçou um planejamento logístico e calculou que o deslocamento com os voos entre ida e volta será de quatro horas. A delegação deixará o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e desembarcará no Aeroporto Zona da Mata, em Goianá, no sul de Minas Gerais.

Em seguida, ainda será necessária uma locomoção terrestre até a cidade de Tiradentes, que será a sede do Grêmio no interior mineiro. Este trajeto vai exigir mais seis horas de viagem. Com isso, há um receio com a interferência na preparação também para o jogo de volta da final do Gauchão por um maior cansaço do time.

Uma possibilidade para o técnico Gustavo Quinteros seria poupar algumas peças importantes. Contudo, tal cenário se torna improvável por representar um confronto eliminatório ainda em partida única. Uma eventual eliminação precoce acarretaria em um prejuízo financeiro por conta das altas premiações com os avanços de fase na Copa do Brasil.

Prováveis mudanças no time do Grêmio

Com a derrota para o arquirrival no jogo de ida da decisão do Estadual e a performance negativa de alguns jogadores já seria motivo para modificações no time para encarar o Athletic. Assim, a tendência é de que o zagueiro Jemerson volte aos 11 inicias depois de cumprir suspensão automática por cartão vermelho. Com isso, Gustavo Martins deve retornar ao banco. Há uma disputa no setor criativo do Imortal por opção técnica do comandante. Neste cenário, Camilo e Dodi disputam esta vaga. No ataque, Pavón teve oportunidade como titular após se recuperar de lesão muscular. Entretanto, o argentino teve atuação negativa e o mais provável é que se torne reserva.

Francis Amuzu seria o nome ideal, já que o clube lhe contratou para ser titular. O belga se recuperou de incômodos musculares nas costas, mas há uma dúvida, pois ainda não retomou as melhores condições físicas. Caso ele não esteja apto, Cristaldo e Edenilson são as alternativas. Se a escolha for pelo camisa 10 do Grêmio, Monsalve passaria a atuar pelo lado esquerdo. Por outro lado, se Quinteros preferir o volante, Cristian Olivera mudaria de lado e seria o ponta-esquerda.

Quinteros também vive a expectativa de ter o retorno de Cuéllar, porém somente para o confronto decisivo com o Internacional pela final do Gaúchão. Afinal, o colombiano se tornou um desfalque inesperado por uma contusão muscular na coxa esquerda na primeiro clássico da decisão. Para solucionar este problema, o meio-campista passa por tratamento intensivo e retomar condições de estar em campo. A delegação gremista viaja para o interior de Minas Gerais, na parte da tarde desta terça-feira (11), nas vésperas do embate com o Athletic. O jogo pela segunda fase da Copa do Brasil ocorrerá, às 19h30, na próxima quarta-feira (12), no Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.