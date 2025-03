De ‘férias’, Vasco fará jogos-treino antes de estreia no Brasileirão

Eliminado no Campeonato Carioca pelo Flamengo, o Vasco entrará num período de ‘férias’ antes de seu próximo compromisso. Será no dia 30 de março, contra o Santos, pela rodada inaugural do Brasileirão, em São Januário. Ou seja, daqui 20 dias.

Tempo suficiente, então, para que o clube organize jogos-treino para evoluir tática, técnica e fisicamente. É o que garantiu o técnico Fábio Carille na coletiva pós-derrota por 2 a 1 para o arquirrival, no último sábado (8), que culminou com a eliminação do Vasco no Carioca.

LEIA MAIS: Após conversas esfriarem, Payet se aproxima de despedida do Vasco

“Infelizmente saímos, agora temos três semanas para trabalhar. Temos que adaptar esses jogadores que estão chegando, fazer jogos-treino nesse período para que a gente inicie no dia 29 (na verdade, dia 30) o Brasileiro melhor organizado tecnicamente”, revelou Carille ao fim do jogo no Maracanã.

Assim, alguns pontos são esperados nesta ‘inter-temporada’ vascaína. Afinal, o ponta Adson está prestes a voltar de lesão, reforçando a equipe no setor. Ele se recupera de lesão na canela direita, que o tira dos gramados desde agosto de 2024.

Além disso, haverá tempo para que os jogadores contratados peguem maior entrosamento. Loide Augusto e Benjamin Garré, primeiros a estrearem, ainda não começaram como titulares, somando poucos minutos desde a chegada ao Vasco. O angolano, por exemplo, soma apenas 93 minutos, enquanto o argentino, 46.

Nuno Moreira, por sua vez, só atuou como titular: são 126 minutos, com um gol e uma assistência no período, o que o credencia para ser titular pelo lado esquerdo de ataque. Ainda há a expectativa pela contratação do ponta direito Brahian Palacios, do Atlético-MG.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.