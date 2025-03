Veiga exalta atuação defensiva do Palmeiras e projeta Dérbi na final: ‘Gosto bastante’

Raphael Veiga foi o herói da classificação do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras está mais uma vez na final do Campeonato Paulista. Na noite desta segunda-feira (10), o Verdão bateu o São Paulo por 1 a 0 e, pela sexta vez consecutiva, disputará a grande decisão do estadual.

Autor do gol da vitória, Raphael Veiga destacou a atuação defensiva da sua equipe. O meia acredita que o time conseguiu se comportar melhor na marcação do que no ataque e frisou que os jogadores têm consciência que a defesa pode decidir jogos.

“Acho que jogos assim a gente tem que ganhar os duelos, independente do setor do campo, seja marcando ou atacando. Acho que hoje a gente defendeu muito bem. Na minha opinião, defendemos melhor do que atacamos e na oportunidade que eu tive de pênalti, eu fiz. A gente sabe que se a gente defender bem, a chance da gente criar é muito grande, porque a gente cria situações para fazer gol. Vai ter jogos que a gente vai fazer mais de um gol e tem jogos que vamos fazer um só”, ressaltou.

Para Veiga, o Palmeiras realizou uma atuação de time grande no Choque-Rei. Agora para a decisão, contra o Corinthians, o meia já está na expectativa, pois gosta do clima de Dérbi e também de jogo decisivo.

“Acho que o importante é isso, classificar, fizemos um jogo de time grande. Soubemos sofrer em determinados momentos do jogo. Agora primeiro comemorar essa classificação e mais um Dérbi na final. Particularmente, eu gosto bastante desse tipo de jogo. Vamos fazer de tudo para conquistar o quarto campeonato seguido”, pontuou.

Perdeu as contas?

Na busca pelo tetracampeonato consecutivo, um feito histórico na era profissional do Paulista, Veiga disse que já se perdeu nas contas das finais consecutivas. O meia enfatizou sua felicidade e espera que as finais sejam um espetáculo.

“Muito feliz por tudo que a gente está conquistando nestes últimos anos. Eu confesso que perdi as contas, não sei se é o quinto ou o sexto ano que chegamos na final. Então muito feliz por isso, a gente tem o nosso mérito e tem tudo para ser um espetáculo”, concluiu.

