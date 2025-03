Pede música na próxima! Paulistão garante novo feito histórico à Record sobre a Globo

Record supera Globo com vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, pela semifinal do Paulistão 2025 - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A Record atingiu um feito inédito em suas transmissões esportivas e venceu o horário nobre da TV Globo pela segunda vez consecutiva. Depois de despachar Luciano Huck, a emissora desta vez superou as exibições dos últimos capítulos de ‘Mania de Você’ e do Sincerão no ‘BBB’ com o clássico entre Palmeiras e São Paulo, pela semifinal do Paulistão.

Dados prévios de audiência indicam que a classificação do Palmeiras, narrada por Cléber Machado, liderou a faixa entre 21h35 e 23h37. O clássico no Allianz Parque atingiu 17,6 pontos de média – com picos de 20 – no período geral da análise da coluna ‘F5’, da ‘Folha de São Paulo’. Já no horário de ‘Mania de Você’, o canal marcou 16,8 pontos.

Distinto ao duelo do último domingo (10), o canal paulista só assumiu a liderança diante da Globo por volta dos 40 minutos da etapa inicial do clássico. A emissora se manteve no topo de audiência por dez minutos, mas depois voltou à liderança na concorrência com o BBB – superando o reality de ponta a ponta por 18 a 16.

Record supera Globo com Paulistão

A emissora já havia superado a concorrente – por muito – na classificação do Corinthians diante do Santos, na noite do último domingo (9). O clássico válido pela semifinal do Paulistão ocorreu em paralelo com o ‘Domingão do Huck’ e atingiu 20 pontos de média – com 22 de pico – contra 10 da Globo.

A média rendeu o recorde de audiência esportiva da temporada à emissora. Para se ter ideia, o momento de maior pico fez o canal bater 12 pontos de diferença para Globo – com 22 pontos contra dez, sendo ambos exibidos em TV aberta.

Mudanças na grade da Globo

A emissora estudou mudanças pontuais para as últimas semanas de exibição de ‘Mania de Você’, novela das nove, a fim de impossibilitar um impacto negativo e inédito para o canal na Grande São Paulo, principal mercado de televisão do país. Uma atitude em decorrência dos reveses recentes para concorrente.

O canal se preocupa pontualmente com o penúltimo capítulo de ‘Mania de Você’, que vai ao ar no dia 27 de março – data prevista para decisão do Paulistão 2025. Por isso, a emissora se prepara para iniciar a exibição pontualmente às 21h20, ou seja, minutos antes do futebol.

A estratégia dois será posta em prática a partir do início da partida. Isso porque a Globo deixará de acionar os intervalos comerciais previstos para o horário. Além disso, a edição dos últimos capítulos tem recebido uma atenção especial, com mais evidência nas tramas de agrado público.

