Atlético reforça segurança na Arena MRV para evitar incidentes como na final da Copa do Brasil

O Atlético anunciou novas medidas de segurança na Arena MRV com o objetivo de garantir maior proteção aos torcedores e evitar incidentes semelhantes aos ocorridos na final da Copa do Brasil, no jogo contra o Flamengo.

O Atlético ampliará e aprimorará o sistema de segurança. O clube instalará mais câmeras de monitoramento, que serão conectadas ao sistema de segurança e integradas ao Ministério da Justiça. Isso permitirá, assim, a identificação de infratores e também a localização de pessoas com pendências legais.

“Muitas pessoas ainda não sabem, mas arremessar copos ou objetos em campo é um crime previsto pela Lei Geral de Esportes. Essas novas câmeras ajudarão a coibir esse tipo de atitude, sempre respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”, destacou o gestor de Segurança do Atlético, coronel Olímpio Garcia.

Além disso, outras mudanças estão sendo implementadas, como o aprimoramento do sistema de catracas de acesso ao estádio. O clube também destaca a ampliação da área de isolamento ao redor da Arena MRV, com o objetivo de realizar revistas adicionais nos torcedores.

As obras na Arena MRV estão em andamento. Neste momento, o Atlético finaliza a drenagem do gramado para a instalação do piso sintético, importado da Europa. A acústica também está recebendo atenção especial. A previsão é que o Galo retorne a jogar em sua nova casa no início de abril.

