Briga assustadora entre torcedores ocorre no interior da Colômbia

Na cidade de Montería, situada no interior da Colômbia, uma cena de caráter assustador ocorreu em meio a uma briga entre torcedores do Atlético Nacional e apenas um do Jaguares de Córdoba, clube local.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver um grupo de quatro torcedores do Verdolaga indo para cima de um fã do Jaguares. Dos dois lados, se viram armas como paus, pedras e até mesmo facões na confusão entre os bairros de Puente de las Colinas e Mogambo.

Ao notar o incidente, pessoas que vivem na região começaram a chamar a polícia local para intervir no tema onde, à partir de sua chegada, o embate findou. Porém, não antes de um chocante panorama onde o torcedor do Jaguares de Córdoba é visto com o rosto e as roupas banhadas em sangue.

Até o presente momento, não há maiores informações sobre qual foi o motivo que iniciou a peleja. Além disso, também não se sabe o estado de saúde do torcedor que ficou visivelmente ferido após a verdadeira ‘batalha’ entre as partes.

Vale ressaltar que não existe previsão de um jogo próximo entre as equipes que figuram com sua indumentárias na briga. Isso porque, enquanto o Atlético Nacional disputa a elite do Campeonato Colombiano, a representação do interior da Colômbia está na segunda divisão nacional.

