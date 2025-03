Corinthians bate Barcelona, mas não reverte desvantagem e está eliminado da Libertadores

O Corinthians está eliminado da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira (12), o Timão bateu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, mas não conseguiu reverter a situação do jogo da ida e está fora do torneio continental.

Com o resultado, o Timão disputará a Copa Sul-Americana. O sorteio dos grupos será realizado na próxima segunda-feira (17). Já os equatorianos avançam para a próxima fase do maior torneio das Américas.

Corinthians pressiona e sai na frente

O Timão começou indo para cima, tendo a primeira oportunidade logo nos primeiros segundos em cabeçada de Yuri Alberto para fora. O Corinthians seguia pressionando e em duas oportunidades parou em Contreras. Após cruzamento na área, Carrillo bateu bonito de primeira e o goleiro defendeu. Depois, Yuri Alberto subiu e o arqueiro equatoriano trabalhou mais uma vez.

Querendo aproveitar a pressão, Ramón Díaz colocou Romero no lugar de Raniele ainda na primeira etapa. Entretanto, um defensor abriu o placar. Após cobrança de escanteio, Félix Torres subiu firme e cabeceou forte para balançar as redes do seu antigo clube.

Timão amplia, mas não avança

Na segunda etapa, o Corinthians não encontrou os mesmos espaços do começo do jogo. O Barcelona teve a primeira grande oportunidade, em chute de fora da área de Oyola, após vacilo de Félix Torres, que obrigou Hugo Souza a trabalhar. O Timão conseguiu aparecer no contra-ataque e assim ficou com um a mais em campo. Leonai Souza parou investida de Jose Martínez e recebeu o segundo amarelo, sendo expulso.

Apesar da vantagem, o Corinthians não conseguiu criar tantas oportunidades, já que os equatorianos se fecharam bem. Memphis tentou de fora da área, mas Contreras fez a defesa. Depois, Yuri Alberto recebeu cruzamento na área e parou no goleiro equatoriano. Na cobrança de escanteio, o arqueiro saiu mal, Gustavo Henrique cabeceou e Carrillo empurrou para o gol vazio. O gol chegou a ser anulado pelo auxiliar, mas o VAR confirmou a posição legal do peruano.

Na reta final, a pressão foi ainda maior. Porém, na única chance clara que teve, Matheuzinho acabou isolando e as chances do Timão disputar a fase de grupos da Libertadores terminaram.

CORINTHIANS 2 X 0 BARCELONA-EQU

Jogo de volta da terceira fase prévia da Libertadores

Data e horário: 12/3/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público Total: 44.877 torcedores

Renda: R$ 2.910.131,90

Gols: Félix Torres, 39’/1ºT (1-0); Carrillo, 40’/2ºT (2-0)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Romero, 30’/1ºT), José Martínez (Talles Magno, 18’/2ºT), Carillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

BARCELONA-EQU: Contreras; Bryan Carabalí (Álex Rangel, 43’/2ºT), Xavier Arreaga, Vallecilla e Aníbal Chalá; Arroyo, Leonai Souza e Joaquín Valiente (Quiñonez, 19’/2ºT); Brian Oyola (Campi, 19’/2ºT),, Janner Corozo e Octavio Rivero (Jhonnier Chalá, 46’/2ºT). Técnico: Segundo Castillo.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)

Cartão Amarelo: Rodrigo Garro, Talles Magno e Gustavo Henrique (SCCP); Contreras, Leonai Souza e Vallecilla (BAR)

Cartão Vermelho: Leonai Souza (BAR)