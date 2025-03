Augusto Melo banca Ramón Díaz no Corinthians: ‘Trabalho bem avaliado’

Augusto Melo, presidente do Corinthians, fez questão de garantir Ramón Díaz no cargo após a eliminação da equipe na Libertadores. O Timão venceu o Barcelona-EQU por 2 a 0 nesta quarta-feira (12/3), na Neo Química Arena, mas não conseguiu reverter o placar do jogo de ida, quando perdeu por 3 a 0. Contudo, a queda precoce no torneio continental não vai interferir no trabalho do treinador.

Em entrevista concedida na zona mista da Neo Química Arena, depois da partida, o mandatário disse que o trabalho do argentino é muito bem visto pela diretoria.

“Tem contrato até o final do ano e o trabalho é bem avaliado”, bancou Augusto Melo.

Contudo, o presidente também lamentou a queda logo cedo do Corinthians na Libertadores. Além disso, falou que uma avaliação estará sendo feita apenas ao final da temporada.

“Futebol é isso, tem dia que não dá certo. Não conseguimos os gols que queríamos. Estamos avaliando direitinho e vamos avaliar melhor no final do ano”, completou o dirigente.

Com o resultado, o Corinthians deu adeus à Libertadores antes mesmo da fase de grupos. Entretanto, a equipe, por ter caído na terceira fase prévia do torneio, conseguiu uma vaga na Copa Sul-Americana. Antes, o Timão tem outra competição na cabeça. No próximo final de semana, o Alvinegro inicia as finais do Campeonato Paulista, onde vai disputar o título Estadual contra o rival Palmeiras.

Ramón Díaz no Corinthians

Ramón Díaz assumiu o Timão em julho do ano passado. Aliás, o argentino liderou a equipe na campanha de recuperação no Brasileirão e levou o clube até as semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Nesta temporada, fechou a primeira fase do Paulistão com a melhor campanha geral e classificado para a final.

