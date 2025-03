Clima de velório: Biancardi recebe vídeos de Neymar em farra privada, e casal passa por nova crise

O helicóptero que levou Neymar à farra em Açoitaba da Serra foi o mesmo que o levou à crise em seu relacionamento. Grávida da segunda filha do astro, Bruna Biancardi recebeu vídeos do atacante do Santos num sítio no interior de São Paulo, com dezenas de mulheres. Fontes afirmam que o clima na residência do casal é de velório.

Baseado em informações do portal ‘Léo Dias’, que teve acesso a um dos vídeos, Biancardi recebeu a gravação na manhã da última quinta-feira, 13, mas a crise se estendia desde segunda. Isso porque, na versão do site, negada pela assessoria, o atacante passou horas ‘desaparecido’ e só retornou da farra no dia seguinte.

O atacante teria avisado à Bruna sobre uma suposta carona de helicóptero a um amigo por volta das 22h da segunda, 10. Contudo, ele só reapareceu em casa na manhã do dia seguinte, ou seja, na terça-feira, 11, e conseguiu amenizar o climinha com a amada. Os dois ainda curtiram juntinhos da festa de 29 anos de Rafaella Santos naquela mesma noite.

Vídeos da farra

O clima que parecia contornado voltou a ganhar sinais de alerta na manhã dessa quinta-feira, 13, quando Biancardi recebeu vídeos do noivo na farra. De acordo com o site, o atacante aparecia rodeado com mulheres nas gravações enviadas à Bruna. Neymar Pai, que também esteve na festinha privada dos ‘parças’, tentou amenizar a situação entre o casal alegando que seu filho não teria feito nada.

isso não pode ser real pic.twitter.com/nnKLE5euyn — out of context brasileirão (@oocbrsao) March 13, 2025

“A farra de Neymar”

As primeiras notícias começaram a tomar conta das redes sociais quando Léo Dias teve acesso a imagens do helicóptero do jogador estacionado no heliponto de uma chácara em Araçoiaba, no interior de São Paulo. Posteriormente, fontes revelaram que o veículo havia desembarcado no local depois da chegada do camisa 10, que estava na companhia de amigos, repleto de mulheres. A assessoria do atleta nega sua presença no local e diz que o jogador apenas teria emprestado o helicóptero.

A chácara pertence a um dos amigos do astro santista, Rafa Motta, e fica localizada num condomínio privativo e sem vizinhos. Os imóveis mais próximos funcionam apenas sob locação para festas nos fins de semana ou datas comemorativas. O anfitrião, bem como os demais convidados mais próximos, chegou em seu helicóptero particular ao local.

Pessoas próximas aos organizadores revelaram ao jornalista que apenas convidados – todos homens – poderiam comparecer ao evento restrito. Horas depois, já na madrugada, chegaram as primeiras garotas de programa contratadas pelos parças, mas essas desembarcaram no local em uma van preta. As outras que estavam no helicóptero do jogador só apareceram mais tarde na chácara.

Já na terça-feira de manhã, por volta das 9h, o helicóptero do jogador retornou ao local com uma mulher – não identificada pela reportagem – que aparece cumprimentando alguns homens no vídeo recebido por Léo Dias. A mesma fonte informou que o camisa 10 deixou a chácara pouco depois, às 10h20.