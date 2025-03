Palmeiras aposta em Allianz e Abel para abrir vantagem na final do Paulistão

O Palmeiras se prepara para enfrentar o Corinthians neste domingo (16/3), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Para abrir vantagem na decisão, o torcedor alviverde tem alguns pontos a se apegar. Afinal, o Verdão possui um grande retrospecto contra o rival em casa, local onde Abel Ferreira nunca perdeu para o Timão.

Ao todo, são 14 confrontos desde a inauguração do Allianz Parque, com seis vitórias do Palmeiras, quatro empates e quatro triunfos do Corinthians. Além disso, o Verdão marcou 18 gols e sofreu 13. Neste período, o Alviverde mandou outras quatro partidas longe de seu estádio, sendo duas no Pacaembu e duas na Arena Barueri, e não perdeu em nenhuma destas oportunidades.

Contudo, é curioso destacar que nos primeiros cinco anos de arena, o desempenho do Palmeiras era pior que o do rival. Entre 2015 e 2020, o Verdão somava três vitórias, dois empates e quatro derrotas. O fator que mudou este cenário foi Abel Ferreira.

Afinal, desde que o português chegou em 2020 para suprir a saída de Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras não perdeu mais para o Corinthians no Allianz Parque. São seis jogos, com quatro vitórias alviverdes e dois empates. O primeiro derby, aliás, bastante emblemático, com uma goleada por 4 a 0.

Palmeiras quer abrir vantagem

Assim, este retrospecto vira uma arma palestrina para abrir vantagem na decisão. O jogo decisivo acontece no dia 27 de março, na Neo Química Arena, casa corintiana. Ir para o estádio do rival com um resultado favorável é visto como crucial pelo Verdão.

