Yuri Alberto cala Allianz Parque, e Corinthians larga na frente do Palmeiras por título do Paulista

Um gol de Yuri Alberto aos 12 minutos do segundo tempo calou o Allianz Parque, definindo o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista a favor do Corinthians. O 1 a 0 sobre o Palmeiras faz a equipe alvinegra, portanto, largar na frente pelo título estadual. O triunfo, quatro dias após a eliminação na fase prévia da Libertadores, é uma resposta imediata dos comandados de Ramón Díaz, bastante questionados após a queda precoce no torneio continental.

As duas equipes voltam a se enfrentar na quinta-feira (27) após a pausa para a Data-Fifa. O Timão joga por um empate para ser campeão, enquanto o Verdão precisará vencer por dois gols de diferença para alcançar o tetracampeonato paulista. Em caso de triunfo alviverde por um gol, haverá decisão nos pênaltis.

Palmeiras na pressão, mas tudo igual

Como já era esperado, o Palmeiras foi no embalo da torcida para pressionar no começo do Dérbi. Assim, os liderados de Abel Ferreira levaram perigo em duas ocasiões antes dos 15 minutos. Primeiro, com Facundo Torres aproveitando cruzamento para defesa de Hugo Souza. Depois, Estêvão fez jogada individual até a linha de fundo e, após Hugo Souza espalmar o cruzamento, Veiga só não saiu para festejar porque Matheuzinho salvou quase em cima da linha. O Corinthians acordou, passando a ter maior posse e controlar o ritmo da partida. Mas nas tentativas peo alto, os alvinegros não tiveram sucesso.

O Verdão quase balançou a rede aos 35′, quando houve uma falha na saída de bola corintiana e a chance de um contragolpe perigoso. Mas Estêvão, após avançar pelo meio, chutou de fora da área para defesa de Hugo. Na reta final, Vitor Roque ficou na boa para cabecear, mas errou o alvo. Romero ainda fez jogada pela direita em que Yuri não conseguiu finalizar na área.

Jogada de Depay, e gol decisivo de Yuri

O Corinthians apostou nos contragolpes frente às ações do Palmeiras e se deu bem. Aos 12 mniutos, Félix lançou Carrillo até que a bola chegou a Depay e, após o holandês superar Ríos e Mayke, tocou para Yuri Alberto limpar a marcação e abrir o placar no Allianz. Incomodado com a desvantagem em seus domínios, o Verdão passou a se atirar ao ataque sem dosar riscos, levando o técnico Ramón Díaz a apostar na entrada de Talles Magno para explorar os espaços. O Corinthians, porém, valorizou a posse e se defendeu com eficiência para conseguir um grande resultado fora de casa.

PALMEIRAS 0x1 CORINTHIANS

Final do Campeonato Paulista – Jogo de ida

Data: 16/3/2025 (domingo)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Público: 40.992 presentes / Renda: R$ 5.717.077,40

Gol: Yuri Alberto, 12’/2ºT (0-1)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke, 21’/1ºT), Murilo, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno, 27’/2ºT), Richard Ríos (Flaco López, 27’/2ºT) e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres (Felipe Anderson, 37’/2ºT) e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele (Breno Bidon, 44’/2ºT), José Martínez (Ryan, intervalo) e Carrillo (Alex Santana, 44’/2ºT); Ángel Romero (Talles Magno, 25’/2ºT), Memphis Depay e Yuri Alberto (Charles, 34’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: José Claudio Rocha Filho

Cartões Amarelos: Martínez (PAL); Angileri (COR)

