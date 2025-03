Bruno Henrique e Arrascaeta entram em seleta lista do Flamengo

Bruno Henrique e Arrascaeta enfileiram recordes com a camisa do Flamengo - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

O Flamengo, do técnico Filipe Luís, ficou no empate por 0 a 0 com o Fluminense, no Maracanã, e garantiu o 39º título do Campeonato Carioca de sua história. Assim, a dupla Bruno Henrique e Arrascaeta entrou em mais uma lista especial de lendas do clube. Eles, então, se tornaram pentacampeões estaduais com a camisa rubro-negra.

Dessa forma, igualaram o feito de Adílio, Leandro, Rondinelli e Léo Moura. Acima deles, estão apenas Júnior e Cantarelli, com seis, e Zico, sete vezes campeão estadual.

Bruno Henrique e Arrascaeta conquistaram juntos os Cariocas de 2019, 2020, 2021, 2024 e 2005. Além disso, foram vice-campeões em 2022 e 2023. Das sete finais já disputadas, cinco foram contra o Fluminense. Três títulos para o Rubro-Negro e dois para o Tricolor. A final deste ano foi justamente o desempate.

Bicampeão carioca (2020 e 2021) como jogador rubro-negro, Filipe Luís conquistou seu primeiro título estadual como treinador. Nas últimas seis finais, o time teve seis técnicos diferentes: Abel Braga, Jorge Jesus, Rogério Ceni, Paulo Sousa, Vitor Pereira e Tite.

Na sequência da semana, que entrará na Data-Fifa, o elenco terá folga nesta segunda-feira (17) e se reapresenta na terça (18) no Ninho do Urubu. Ao todo, serão duas semanas de trabalho visando o próximo compromisso que só acontece no dia 29 na estreia pelo Campeonato Brasileiro.

Afinal, a competição nacional inicia mais cedo por causa do Mundial de Clubes no meio do ano. Os comandados do técnico Filipe Luís medem forças na rodada inaugural contra o Internacional, que foi campeão gaúcho, no Maracanã, às 21h (de Brasília),

