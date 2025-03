Neymar fará tratamento de lesão em mansão no Rio de Janeiro

Neymar desfalcou o Santos na semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians e também ficou fora da Seleção Brasileira, comandada por Dorival Júnior, devido a uma lesão. Com isso, o craque ganhou quatro dias de folga no Peixe e fará o tratamento em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde realizará a fisioterapia.

Na propriedade, Neymar mantém equipamentos e uma infraestrutura completa para a recuperação. Além disso, conta com o fisioterapeuta Rafael Martini e o preparador físico Ricardo Rosa, dupla responsável por sua recuperação. O craque, aliás, se colocou à disposição do Santos para a estreia no Campeonato Brasileiro, no fim do mês, contra o Vasco, em São Januário.

Ele trata uma lesão muscular na coxa esquerda desde o início de março e, por isso, tem perdido jogos decisivos pelo Santos e pela Seleção. Durante toda a semana, seguirá em tratamento clínico. O problema não é considerado grave, mas pode piorar caso ele volte aos gramados sem estar 100% fisicamente.

Por fim, não houve ruptura de fibras na região, o que poderia limitar os movimentos e exigir um tratamento mais complexo. De volta ao Santos após 12 anos, Neymar é o astro do time, que ainda disputará o Brasileirão e a Copa do Brasil nesta temporada.

