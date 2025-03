Vasco terá maratona, com 11 jogos em pouco mais de um mês

Coutinho treina pesado para estar em campo na estreia do Vasco no Brasileiro - (crédito: Foto: Matheus Lima / CRVG)

Ainda a 12 dias de estrear no Brasileirão, o Vasco se prepara para o que será uma verdadeira maratona. Afinal, depois de 22 dias sem entrar em campo, a equipe Cruz-Maltina realizará 11 jogos em cerca de 33 dias.

Isso ocorre porque o Brasileirão parará a partir da 12ª rodada, em 11 de junho, visando o Mundial de Clubes da Fifa, onde quatro brasileiros estarão na disputa pelo título. A competição durará um mês, com a liga nacional retornando apenas dia 12 de julho.

Assim, as primeiras rodadas do Brasileirão serão intercaladas com jogos da Sul-Americana e também da terceira fase da Copa do Brasil. À exceção da primeira rodada, os dias exatos das partidas ainda não foram definidos, mas já existem datas base.

Dessa forma, o Cruz-Maltino estreará no Campeonato Brasileiro contra o Santos, em São Januário, no dia 30 – único jogo que já tem data definida. Posteriormente, visita o Melgar, no Peru, entre os dias 1 e 3 de abril, pela rodada inaugural da fase de grupos da Sul-Americana – clique aqui para ler todos os grupos.

Depois, visita o Corinthians (entre os dias 5 e 7 de abril), pela segunda rodada do Brasileirão, e recebe o Puerto Cabello (VEN), pela Sula. Este duelo será entre 8 e 10 de abril. Abaixo, veja o restante dos compromissos do Vasco na “maratona”.

Confira a sequência de jogos do Vasco

vs Santos (c), 30/3 – 1ª rodada do Brasileirão

vs Melgar (f), 1,2 ou 3/4 – 1ª rodada da Sul-Americana

vs Corinthians (f), 5,6 ou 7/4 – 2ª rodada do Brasileirão

vs Puerto Cabello (c), 8,9 ou 10/4 – 2ª rodada da Sul-Americana

vs Sport (c), 12, 13 ou 14/4 – 3ª rodada do Brasileirão

vs Ceará (f), 16 ou 17/4 – 4ª rodada do Brasileirão

vs Flamengo (c), 19, 20 ou 21/4 – 5ª rodada do Brasileirão

vs Lanús (c), 22,23 ou 24/4 – 3ª rodada da Sul-Americana

vs Cruzeiro (f), 26, 27 ou 28/4 – 6ª rodada do Brasileirão

INDEFINIDO – 28 ou 29/4 – Jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil

vs Palmeiras (c), 3, 4 ou 5/5 – 7ª rodada do Brasileirão

