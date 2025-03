Renato Paiva já estreará com maratona pelo Botafogo

Ao voltar a campo no dia 30 para enfrentar o Palmeiras, pela primeira rodada do Brasileirão, o Botafogo dará início a uma forte maratona de jogos. A partida contra o Verdão, aliás, marcará a estreia do português Renato Paiva no comando da equipe. Assim, logo após este primeiro compromisso, o treinador e o Fogão emendarão uma sequência de outros oito jogos no mês de abril. São, ao todo, oito partidas no quarto mês do ano.

A estreia de Paiva será contra o Palmeiras, no dia 30. Depois, no dia 2 de abril, o Glorioso dará início à campanha pela tentativa do bicampeonato da Libertadores. Será contra a Universidad de Chile (CHL), fora de casa, pela rodada inaugural da fase de grupos.

Três dias mais tarde, o português fará, enfim, sua primeira partida diante do torcedor glorioso. Afinal, o Botafogo receberá o Juventude, no dia 5 (a data ainda não está confirmada pela CBF), no Nilton Santos, pela segunda rodada do Brasileirão.

No dia 8, outro jogo no Niltão: desta vez pela segunda rodada da Libertadores, contra o Carabobo (VEN). Após estas partidas, serão três compromissos consecutivos pelo Brasileirão. O Mais Tradicional enfrenta Red Bull Bragantino (dia 12), São Paulo (dia 16) e Atlético-MG (dia 19). Tal qual contra o Juventude, a CBF ainda não confirmou as datas destas partidas.

A sequência se encerra com outros dois jogos. Primeiro, contra o Estudiantes (ARG), pela terceira rodada da Libertadores (dia 23), e o clássico com o Fluminense, no Niltão, dia 26.

