Dorival esboça time titular e explica escolha por João Pedro: ‘Momento muito bom’

O técnico Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (19/3), na véspera do duelo contra a Colômbia. Nesta quinta (20/3), o Brasil encara os ”cafeteiros”, às 21h45, no Mané Garrincha, pela 13° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O treinador ressaltou a busca pelo equilíbrio, acredita que os laterais serão importantes no esquema tático e praticamente confirmou o time titular contra a Colômbia.

“Nós temos sempre que buscar opções. Por conta da ausência de nomes, temos que procurar o equilíbrio. A marcação tem que ser criada através doa adversário. É em cima disso que estamos pensando, dando apoio pelas beiradas, ao mesmo tempo com a responsabilidade que cada um tenha a retomada. Isso facilita a presença de laterais apoiadores e que tenha essa característica. Caso tenhamos um lateral mais fixo, dará mais liberdade aos homens do meio. É uma organização natural no momento que tenhamos nomes disponíveis para determinada função”, disse Dorival, que prosseguiu.

“O time é esse que vocês já publicaram. Talvez no máximo uma ou duas mudanças, mas basicamente é aquele que vocês já anunciaram”, completou.

O provável Brasil tem: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Rodrygo, João Pedro (Savinho) e Vini Jr.

Dorival pode ter surpresa no ataque

Uma das mudanças citadas por Dorival Júnior no time titular pode ser João Pedro. O centroavante pode ganhar a vaga de Savinho e atuar ao lado de Raphinha, Vini Jr e Rodrygo. O jogador, que aliás, encanta o treinador e quer vê-lo na Canarinho como ele atua no Brighton.

“O João flutua muito e chega muito dentro da área. Hora como mais de referência, ora de segundo homem. Ele tem que coordenar essas características. Nisso procurar o melhor de cada um, manter os jogadores nas posições e nos momentos bons que vivem em suas equipes. Fizemos algumas alterações de posicionamento por causa dos adversários. Mas aproveitar o que os atletas que já vem fazendo em suas posições de origem”, falou o treinador.

