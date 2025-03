PM do Rio dá aval para realização de jogos de Vasco e Flamengo no mesmo dia

Flamengo e Vasco entram em campo no mesmo dia e horário pela Libertadores e Sul-Americana, no dia 9 - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A Conmebol divulgou a tabela da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. No entanto, as partidas do Flamengo e Vasco contra Central Córdoba (ARG) e Puerto Cabello (VEN), respectivamente, serão no mesmo dia, 9 de abril, às 21h30 (de Brasília), algo que chamou a atenção do público.

Afinal, a distância entre o Maracanã e São Januário é de apenas 4 km, o que poderia acarretar em encontro e brigas de torcidas. Entretanto, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) afirmou que garantirá a segurança no dia dos eventos, segundo informação do portal “Lance!”

Além disso, as autoridades irão montar uma estratégia de policiamento, visando a escolta das delegações dos clubes, das equipes de arbitragem, assim como das torcidas organizadas.

A PMERJ também destaca que o Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe) é “referência nacional em seu universo de atuação”. Ainda sobre o assunto, a corporação reitera que a cidade já recebeu dois jogos de clubes cariocas ao mesmo tempo em outras oportunidades.

Por fim, antes disso, o Rubro-Negro estreia na Libertadores contra o Deportivo Táchira (VEN), no Pueblo Nuevo, dia 3, às 21h30. O Cruz-Maltino, por sua vez, visita o Melga, do Peru, no dia 2, às 19h (de Brasília), no Monumental da la UNSA, na Sul-Americana.

