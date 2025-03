Jorginho pode aproveitar folga para estreitar laços com Flamengo

Alvo do Flamengo para o Mundial de Clubes, Jorginho está de folga no Rio de Janeiro, mas pode se reunir com o diretor de futebol José Boto, no Ninho do Urubu. O jogador, de 33 anos, também veio para a cidade resolver questões pessoais. Uma reunião com as partes pode estreitar os laços para um acerto em definitivo com o Rubro-Negro. A informação é do “ge”.

A passagem de Jorginho pelo Rio de Janeiro não tem essa finalidade. O jogador deseja visitar a família e aproveitar a folga na cidade. Porém, o seu estaff entende que é necessário dar uma resposta ao Flamengo em breve.

Jorginho chegou ao Rio de Janeiro ao lado da noiva Catherine Harding. A irlandesa visita a cidade pela primeira vez, e o contato é considerado importante pelo jogador, já que, em caso de acerto com o Flamengo, ele se mudará com a família.

O ítalo-brasileiro tem contrato com o Arsenal até junho deste ano. Jorginho conta com o prestígio do técnico Mikel Arteta, que deseja a permanência para o futuro. O Flamengo, no entanto, aposta no desejo do volante em jogar no Brasil para conseguir chegar ao acordo.

O intuito do Flamengo é que o jogador rescinda no fim de maio, quando termina a temporada europeia para chegar mais cedo ao clube carioca. O Rubro-Negro, então, tem até o dia 10 de junho para finalizar a contratação do reforço de 33 anos. Por fim, o último jogo do Arsenal pela Premier League será no dia 25 de maio, contra o Southampton. A final da Champions League será no dia 31 de maio, caso o time inglês chegue até lá.

Flamengo aguarda resposta de Jorginho

Em recente entrevista, o diretor do Flamengo, José Boto, disse que a decisão no momento está com o jogador. As negociações devem se desenrolar em abril, quando o jogador vai conversar com Arsenal.

“Nesse momento a bola está com ele e ele normalmente trata bem a bola. Espero que trate bem no sentido de ser melhor para ele e para nós. Ou seja, vir para o Flamengo. Se der tudo certo ele joga o Mundial pelo Flamengo. A liga acaba em maio, os jogadores mudam de clube e há um acordo entre os clubes de liberaram os jogadores assim que acaba a temporada”, disse o diretor ao canal Venê Casagrande.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.