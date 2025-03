Artur valoriza ‘pausa’ na temporada do Botafogo: ‘Importante e muito raro’

Artur no Espaço Lonier. Atacante está preparado para o novo DNA do Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Sem disputar as semifinais desta edição do Carioca ou o tricampeonato da Taça Rio, o Botafogo “ganhou” a pré-temporada que faltou no início de 2025. O período de um mês sem jogos oficiais é valorizado entre o elenco do Glorioso, como destacou, nesta quinta-feira (20), o atacante Artur. Recém-contratado, ele celebra esta “pausa”.

“É muito raro. É uma pré-temporada no meio da temporada. Então, a gente ficou muito feliz. Fundamental. Não só fisicamente, mas também para a cabeça, não é? Estamos treinando bastante para começar com o pé direito”, promete o ponta do Botafogo.

Para Artur, este período é justamente essencial para o Botafogo começar a apresentar a sua identidade, sob o comando do técnico Renato Paiva. No sábado (22), o Glorioso enfrenta o Novorizontino, em amistoso, no Estádio Nilton Santos. Depois, no dia 30, estreia, enfim, no Campeonato Brasileiro. O rival será o Palmeiras, no Allianz Parque, justamente contra quem o Mais Tradicional disputou o título, em 2024, no tricampeonato nacional.

“Posso dizer que teremos muita intensidade. Paiva nos cobra muita saída e muita posse de bola. A gente faz treinamento, por exemplo, por dentro, por fora. Então, eu acho estamos treinando bastante para fazer nos jogos. É um jogo de bastante movimentação, intensidade e compactação para não dar tantos espaços nos contra-ataques”, resumiu Artur.

