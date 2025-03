Vida de Payet, do Vasco, no Rio de Janeiro se tornará serie

Dimitri Payet, jogador do Vasco, vai ganhar um documentário sobre a sua vida no Rio de Janeiro pelo canal francês CANAL+Foot. A própria emissora anunciou nesta quarta-feira (19) pelas redes sociais.

A ideia, portanto, é mostrar o francês durante a sua passagem pelo Cruzmaltino. Assim, o documentário vai passar no próximo sábado (22), em sinal aberto. Ainda não há confirmação se usuários brasileiros poderão assistir. Na sinopse do filme, o CANAL+ diz que vai mostrar “a solidão longe da família, seus dez anos no Olympique de Marseille, sua acolhida no Brasil e sua renovação. Dimitri Payet nos leva ao coração de sua aventura carioca, do vestiário ao carnaval”.

Dessa forma, a emissora acompanha Payet no Rio de Janeiro. Aliás, em fevereiro deste ano, a equipe da TV francesa esteve em São Januário e também no CT Moacyr Barbosa, onde o Vasco realiza os treinos, para gravar entrevistas e captar imagens que estarão no documentário.

DIMITRI PAYET, O CARIOCA – Ce samedi à 19H15 en clair sur CANAL+ ?? Sa solitude loin de sa famille, ses dix ans à l’OM, son accueil au Brésil et son renouveau, Dimitri Payet nous emmène au cœur de son aventure carioca, du vestiaire jusqu’au carnaval de Rio ???????? pic.twitter.com/WPrFEJtudE — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 19, 2025

Payet no Vasco

O francês Dimitri Payet chegou ao Vasco em agosto de 2023 e possivelmente vive seus últimos momentos com a camisa do Cruzmaltino. Ele tem contrato até maio deste ano e a renovação não deve acontecer, uma vez que o jogador não vive boa fase e recebe um dos maiores salários do elenco.

Ao todo, portanto, Payet atuou em 70 partidas até o momento, marcou sete gols e contribuiu com oito assistências, ou seja, são 15 participações diretas do francês em bolas na Rede do Cruzmaltino em pouco mais de um ano e meio de clube.

Vida pessoal

Recentemente, a vida pessoal do jogador virou notícias por conta de uma relação extraconjugal. De acordo com o Portal Léo Dias, Larissa Ferrari, contou que vive um relacionamento com francês. Depois, nas redes sociais, a advogada confirmou a relação com Payet.

No entanto, Dimitri é casado há 18 anos com Ludivine Payet, mãe de seus quatro filhos. No entanto, o jogador vive sozinho no Brasil, uma vez que sua família não se mudou para o país, ou seja, permaneceu na França mesmo com a vinda do jogador para defender o Cruzmaltino.

Assim, o francês conheceu Larissa pelas redes sociais e os dois começaram um romance há cerca de sete meses.

