Band vai ao mercado e acerta com ex-jogador de Cruzeiro, Palmeiras, Santos e Corinthians

Edu Dracena é o novo comentarista da Band - (crédito: Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

A Band tem realizado uma reformulação para tornar o programa “Jogo Aberto” mais atrativo, após a saída do ex-jogador Denílson, que foi para a Rede Globo. A emissora anunciou mais um novo comentarista.

Após contratar Cicinho, a Band confirmou a chegada do ex-zagueiro Edu Dracena. O jogador, que passou por Cruzeiro, Santos, Palmeiras e Corinthians, reforça o time da Band e terá a missão de representar Palmeiras e Santos. A informação foi inicialmente divulgada pelo colunista Flávio Ricco, no portal “Léo Dias”.

Tanto Cicinho quanto Dracena se juntam à equipe de comentaristas, que já conta com João Pedro Sgarbi, Marco Aurélio Cunha, João Paulo Cappellanes, Chico Garcia e Ronaldo Giovanelli.

A saída de Denílson

A Band, afinal, ainda tenta se reorganizar após a saída de Denílson. O ex-jogador, que iniciou a carreira de comentarista na Copa do Mundo de 2010, ganhou destaque e consolidou seu espaço na emissora. Sua dupla com Renata Fan, todavia, teve grande repercussão.

Contudo, após 15 anos na Band, Denílson deixou a emissora ao aceitar uma proposta da Globo. Agora, ele atuará como comentarista em um programa no “SporTV” aos domingos, além de fazer outras participações em programas da casa.

