Vini Jr cobra nova postura da Seleção após goleada: ‘Repensar o que a gente vem fazendo’

A goleada sofrida pela Seleção para a Argentina já trouxe reflexos imediatos dentro do time. Na saída do Monumental de Nuñez, Vini Jr demonstrou a sua tristeza com o resultado, não escondeu a má atuação e a afirmou que o Brasil precisa repensar tudo o que vem fazendo.

“Hoje a gente chega no vestiário e não tem muito o que falar, só pensar no que a gente fez dentro de campo, todo mundo muito mal. A Argentina fez uma excelente partida, com o seu público. A gente tem que repensar o que a gente vem fazendo, porque as cobranças vão vir, o povo quer a nossa vitória. Falta um ano para a Copa do Mundo e eu já joguei uma Copa do Mundo, não quero perder outra vez. Acredito que a gente tem que fazer muita coisa diferente e ver o que fizemos de bom nas Eliminatórias para criar um grande elenco”, pontuou, na zona mista após a partida.

Para Vini, a diferença de trabalho entre Brasil e Argentina é um dos fatores que explica o resultado em Buenos Aires. O atacante espera que a Seleção consiga seguir trabalhando para construir um estilo de jogo, que ganhe a confiança da torcida.

“A Argentina tem muito de trabalho já. São muitos jogadores que jogam a muito tempo na Seleção, ganharam a última Copa, tem essa confiança. É normal, porque a gente está tentando encontrar a nossa maneira de jogar, maneira de ganhar confiança da torcida, dos jogadores. Mas o trabalho é longo e a gente tem que seguir melhorando”, concluiu.

