Neymar não se recupera e vai desfalcar o Santos contra o Vasco

Neymar não vai reforçar o Santos na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. O Peixe encara o Vasco no próximo domingo (30/3), às 18h30, em São Januário, sem o seu principal jogador. Afinal, o craque não se recuperou totalmente da lesão na coxa esquerda e será desfalque para Pedro Caixinha.

O camisa 10 passou por exame de ressonância magnética, e as imagens mostraram que o problema muscular ainda não foi totalmente superado. O meia-atacante estava na transição do departamento médico para o gramado. A lesão, aliás, foi o principal motivo do craque não jogar na semifinal do Paulistão contra o Corinthians e também por acabar sendo cortado da Seleção Brasileira na última Data-Fifa.

Agora, o Santos trabalha para ter o seu principal jogador em campo na segunda rodada do Brasileirão, contra o Bahia, na Vila Belmiro. O técnico Pedro Caixinha ainda vivia com a expectativa de ter o camisa 10 contra o Vasco, mas agora terá que pensar em uma alternativa no meio de campo.

Sem Neymar, o treinador português vem treinando com Barreal, Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares. O primeiro vem atuando no lugar do camisa 10, mais centralizado. Gabriel Veron e Thaciano também ganharam minutos ao longo dos treinamentos, mas correm por fora por uma vaga.

Contudo, quem pode ganhar a vaga mesmo é Soteldo. O jogador retorna após defender a Venezuela pelas Eliminatórias da Copa e pode entrar no lugar de Barreal. O Santos ainda vai avaliar a condição física do atleta para saber se ele terá condições de ser titular em São Januário.

