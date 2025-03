Botafogo fecha parceria com empresa de plataforma digital

Nesta quarta-feira (26), o Botafogo anunciou uma parceria com a OneFootball, plataforma de mídia esportiva. Todo o conteúdo publicado será original do clube e divulgado em suas redes sociais. As mídias podem alcançar até 200 milhões de pessoas mensalmente.

Desse modo, as matérias sobre o Botafogo, além de estatísticas e placares ao vivo, estarão mais acessíveis globalmente. Isso ampliará o alcance do Glorioso e permitirá que ele atinja um público maior. Além disso, a equipe disputará o Super Mundial de Clubes no meio da temporada.

VEJA: CEO do Botafogo celebra não precisar enfrentar a altitude na fase de grupos da Libertadores

O CEO do Botafogo, Thairo Arruda, comentou sobre a parceria

“A parceria com a OneFootball permitirá que o conteúdo de qualidade do Botafogo alcance um público enorme. Será mais uma ferramenta essencial para promover nossa marca e gerar novas receitas.”

Maurits Schön, COO do OneFootball, também celebrou o acordo

“Estamos muito felizes em receber o Botafogo, atual campeão do Brasileirão e da Libertadores. Sua participação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025 aumentará sua visibilidade global. Além disso, nossa colaboração com o Yahoo Sports nos EUA ampliará ainda mais sua exposição. Isso conectará o clube a um público internacional e criará novas oportunidades de engajamento e monetização.”

Sobre o OneFootball

O OneFootball, aliás, é a única plataforma de mídia de futebol que reúne a maior comunidade digital do esporte. Oferece o melhor conteúdo 24 horas por dia, sete dias por semana, por meio do aplicativo e da web. Está disponível em vários idiomas e acessível em todos os dispositivos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.