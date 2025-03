Ganso volta a treinar com elenco do Fluminense

Ganso (esq.) treina pela primeira vez no Fluminense desde procedimento no coração - (crédito: Foto: RENER PINHEIRO / FLUMINENSE F.C.)

Ótima notícia para o torcedor do Fluminense. Nesta quarta-feira (26), o meia Paulo Henrique Ganso voltou a treinar com o restante do elenco tricolor no CT Carlos Castilho. O jogador cumpriu processo de recuperação após passar por uma ablação, procedimento que retira tecido anormal e costuma servir para tratar de arritmias.

Isso ocorreu por conta do diagnóstico do início do ano, que encontrou uma miocardite – inflamação no miocárdio, músculo cardíaco que forma a parede do coração. Assim, a fim de evitar problemas mais complexos no órgão, a ablação foi necessária, de acordo com informações do “ge”.

Dessa forma, Ganso perdeu cinco semanas de treinamentos lidando com o diagnóstico inicial, já no primeiro dia de pré-temporada do elenco tricolor. Voltou aos treinos no dia 28 de fevereiro, mas, posteriormente, realizou a ablação, que o tirou de mais 12 dias de ação.

A tendência, assim, é que o jogador de 35 anos possa atuar a partir da segunda rodada do Brasileirão, contra o Red Bull Bragantino, no primeiro fim de semana de abril. O último jogo de Ganso pelo Fluminense foi em 1º de dezembro de 2024, pela 37ª rodada do Brasileiro, em empate em 1 a 1 com o Athletico.

A estreia do Flu no Brasileirão será já neste sábado (29), contra o Fortaleza, na Arena Castelão, na capital cearense. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

