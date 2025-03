Ramón Díaz cobra mentalidade vencedora no Corinthians após título Paulista

O título do Corinthians no Campeonato Paulista ficará na memória do torcedor que não festejava uma taça desde 2019. Entretanto, junto com a Fiel, há um personagem essencial que também muito a comemorar com o troféu conquistado na noite desta quinta-feira (27).

Ramón Díaz conquistou seu primeiro título pelo clube. Contratado para salvar o Timão do rebaixamento, o treinador comandou o Alvinegro numa arrancada no Campeonato Brasileiro e agora celebra o título Paulista. O argentino exaltou a torcida e apontou que o clube precisa de uma mentalidade vencedora.

“Muito contente pelos jogadores, porque fizeram um esforço enorme, sofreram muito. A torcida foi muito importante pelo apoio que nos dá. Por isso essa equipe chega a 30 partidas em casa que não perde. É uma mística, é uma forma de demonstrar à torcida que os jogadores que servem, além da parte tática, neste temperamento. Esperamos que isso sirva para que o clube siga crescendo. Tem que se projetar um futuro vitorioso, com a mentalidade grande, de ser um clube grande. Não jogar mais por um rebaixamento, tem que crescer”, afirmou, em entrevista à Record.

Para conseguir superar o Palmeiras na decisão, o treinador valorizou a inteligência na qual a preparação foi feita. Ramón destacou o tamanho do adversário e o conjunto que uniu o Corinthians na busca pela 31ª taça estadual.

“O que aconteceu é que sabíamos que jogávamos contra um grande clube, que vem ganhando cinco, seis campeonatos seguidos. Teríamos que ser inteligentes, propusermos uma partida muito dura, muito tática. Os jogadores foram muito disciplinados. Eu acredito que, por isso, nós conquistamos a vitória, porque realmente cumprimos com tudo. Fomos um conjunto, a torcida, o clube, os jogadores, os treinadores e todos que trabalhamos aqui para dar essa alegria”, ressaltou.

Parceria com o filho

Parceiro do treinador na área técnica, Emiliano Díaz, filho de Ramón, comanda o clube junto com o pai. O argentino celebrou a parceria formada dentro de casa e enalteceu o futuro do filho no Timão e também em toda a sua carreira.

“Estamos há doze anos trabalhando juntos e ganhamos doze títulos. A combinação existe, ele tem um grande futuro e seguramente vai seguir ganhando. Eu aconselho o melhor, porém ele é um profissional excelente, faz um grande trabalho no Corinthians”, concluiu.

