Corinthians domina seleção do Paulistão e Yuri Alberto é eleito craque do torneio

O Corinthians puxou o bonde e liderou a seleção do Campeonato Paulista. Na noite desta sexta-feira (28), no Pacaembu, aconteceu a cerimônia de premiação do campeonato, na qual o Timão somou quatro indicações na seleção, além de prêmios individuais.

Yuri Alberto conquistou o prêmio de craque do campeonato e também o craque da galera. O atacante também ficou com a vaga na seleção em sua posição, junto com o goleiro Hugo Souza, o lateral-direito Matheuzinho e o volante Carrillo. Ramón Díaz ficou com o prêmio de melhor treinador. Já Memphis Depay ganhou o troféu de melhor drible, por um lance contra Naves, no confronto contra o Palmeiras, na primeira fase do torneio.

Além dos atletas do Corinthians, completaram a seleção os zagueiros Arboleda e Murilo, o lateral-esquerdo Escobar, os meias Richard Ríos e Lucas Moura e os atacantes Guilherme e Estêvão.

Neymar também compareceu à festa. O craque do Santos ganhou o prêmio de golaço do campeonato, por conta do gol olímpico marcado contra a Inter de Limeira. O Peixe também teve Guilherme como artilheiro, com dez gols.

Nas outras categorias, Vinicinho, do Bragantino, foi eleito como revelação do campeonato e Carlão, do Noroeste, levou o prêmio de craque do interior.

