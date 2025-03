Fluminense esclarece ‘falha de comunicação’ em atendimento à imprensa no Castelão

Bandeira do Fluminense - (crédito: FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

O Fluminense se pronunciou neste domingo (30) sobre uma suposta ordem para os jogadores não atenderem à imprensa após jogo contra o Fortaleza, na Arena Castelão, no último sábado (29). Na ocasião, aliás, o Tricolor perdeu por 2 a 0 na estreia pelo Brasileirão.

O clube explicou, então, que a restrição ocorreu devido a limitações estruturais do estádio, que impediu o formato habitual das entrevistas. A diretoria garantiu que não há qualquer proibição ao atendimento de veículos de comunicação e, além disso, que houve uma falha de comunicação.

Por fim, o Fluminense reafirmou seu compromisso com a transparência e a liberdade de imprensa, ressaltando que seguirá adotando as melhores práticas para garantir um relacionamento aberto com os jornalistas.

Confira o comunicado do Fluminense na íntegra

“O Fluminense esclarece que, em função de limitações estruturais de alguns estádios, nem sempre é possível realizar um atendimento à imprensa em forma de zona mista.

Este foi o caso, ontem, na Arena Castelão. Não há e nem nunca houve proibição ao atendimento a qualquer veículo.

Houve, sim, uma falha de comunicação da assessoria de imprensa no seu intuito de seguir os protocolos estabelecidos nos regulamentos das competições e obedecer ao princípio da isonomia entre os veículos de comunicação.

O clube reitera seu compromisso com as melhores práticas de transparência e com uma imprensa livre”.

