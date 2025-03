Insatisfeito com o resultado, Renato Paiva vê lado positivo: ‘Voltou o Botafogo que honra os torcedores’

Renato Paiva, técnico do Botafogo, não ficou satisfeito com o resultado na estreia do Campeonato Brasileiro. A equipe empatou sem gols com o Palmeiras no Allianz Parque, neste domingo (30). No entanto, o treinador viu um ponto importante com a evolução da equipe.

“Não estou satisfeito com o resultado, mas, de fato, tenho certeza de que volta a se confirmar que é um grupo de campeões. Em vários momentos houve demonstrações de talento. Não só talento técnico, mas tático. Mas também no honrar esse escudo. Foi assim que eles ganharam os títulos e assim que vão continuar ganhando. Voltou o Botafogo que honra os torcedores. Mais uma vez: repito que não estou satisfeito com o resultado”, disse.

Além disso, o técnico Renato Paiva também explicou porque Santi, um dos principais reforços da temporada, começou a partida no banco.

“A minha responsabilidade como treinador é colocar os melhores, que neste momento dão mais garantia. Esses onze eram os que davam garantias. O Santi tem grande talento, grande contratação do scout do Botafogo. Vem de uma liga diferente e precisa de um tempo para adaptar. Vai ganhar isso em competição e treino. Não foi suficiente para dar resposta para um jogo como esse. Mas depois entrou bem”, afirmou.

O próximo compromisso do Botafogo na competição é contra o Juventude, no próximo sábado (5), no Nilton Santos, às 21h (de Brasília). No entanto, o Alvinegro entra em campo nesta quarta-feira (2), pela Libertadores. A equipe enfrenta o Universidade de Chile, às 21h30, no Nacional de Santiago.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.