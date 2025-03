Veja programação do Flamengo antes de estreia pela Libertadores

O Flamengo agora foca suas atenções para a estreia da Libertadores 2025. Na próxima quinta-feira (03), o Rubro-Negro encara o Deportivo Táchira (VEN), pela primeira rodada do torneio continental, no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, na Venezuela. Assim, o clube divulgou a programação antes da primeira partida da competição.

Após empate com o Internacional por 1 a 1, no último sábado (29), o elenco recebeu folga no domingo (30). Dessa forma, Filipe Luís comandou a primeira atividade com foco na partida contra o Deportivo Táchira na manhã desta segunda-feira (31).

A equipe rubro-negra também treina na manhã desta terça-feira (01), no CT Ninho do Urubu. Por fim, o Flamengo finaliza a preparação para o jogo na quarta (02), quando treina a partir das 9h30 (horário de Brasília). Nas atividades, Filipe Luís vai definir o time titular para o jogo do torneio nacional.

Logo na sequência, às 12h30 (horário de Brasília) a delegação embarca para San Cristóbal, na Venezuela, onde tem chegada prevista para às 19h (de Brasília). No entanto, o voo da equipe rubro-negra terá uma escala em Manaus. A delegação, aliás, terá uma viagem longa, pois vai percorrer mais de 4.600 km para chegar ao local da partida.

Flamengo e Deportivo Táchira entram em campo, às 21h30 (horário de Brasília) de quinta-feira (03). Desse modo, o Rubro-Negro vai em busca da primeira vitória do torneio continental, visando começar bem a busca pelo tetracampeonato da competição.

