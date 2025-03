Palmeiras se reapresenta com três novidades e Giay projeta sequência

Gustavo Gómez voltou a treinar com elenco do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (31/3), após o empate sem gols contra o Botafogo, no domingo (30/3), no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão agora mira o duelo contra o Sporting Cristal, do Peru, fora de casa, pela Libertadores.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na partida do final de semana seguiram cronograma regenerativo na parte interna do centro de excelência. Os demais fizeram um trabalho técnico em campo reduzido e uma atividade tática com objetivos de saída de bola e marcação determinados pela comissão.

Na atividade, o técnico Abel Ferreira teve boas notícias. Afinal, Maurício e Paulinho treinaram com o grupo e atuaram como curingas (ou seja, com menor contato físico) e depois cumpriram seus cronogramas de recuperação à parte com o Núcleo de Saúde e Performance. Além disso, Gustavo Gómez participou de todo o trabalho integrado ao elenco e está próximo de retorno.

Giay mira minutos no Palmeiras

Acionado no segundo tempo contra o Botafogo no lugar de Mayke, o lateral-direito Giay, que não atuava desde o jogo contra o Novorizontino, pode ganhar chances nos próximos jogos do Palmeiras e agora mira o duelo na Libertadores.

“Estou feliz por ter somado minutos que necessitava e que vêm para mim em uma boa hora. Agora temos pela frente partidas importantes, um novo começo de Libertadores e a sequência do Brasileirão. Houve muitas mudanças, saídas e entradas de jogadores. Mas creio que, com paciência, trabalho e humildade, tudo vai tomando forma. Os bons resultados vão sair porque temos grandes jogadores e uma grande equipe”, disse Giay.

