Wallace Yan ganha minutos com Filipe Luís, que elogia: ‘Confiável e perigoso’

Wallace Yan vai bem em empate do Flamengo com o Internacional - (crédito: Foto: Divulgação/Flamengo )

O atacante Wallace Yan teve mais minutos com a camisa do Flamengo, no último sábado (29), no empate com o Internacional pela estreia do Brasileirão. Mesmo com apenas 20 minutos em campo, o garoto aproveitou a oportunidade e mostrou que pode ganhar espaço na equipe titular do Rubro-Negro ao longo da temporada.

No decorrer da partida, Wallace Yan teve um passe decisivo, duas finalizações e venceu todos os quatro duelos que teve pelo chão, de acordo com “Sofascore”. Na entrevista coletiva pós-jogo, Filipe Luís fez elogios ao garoto.

“Wallace é um jogador que tem muita ambição e vontade de vencer. A gente nota isso quando entra em campo, a gente nota isso. Faz até mais do que a gente pede. Conheço muito bem. Vem melhorando muito e vem treinando muito bem. Me dá confiança nos treinos de que posso contar e hoje demonstrou isso, que é uma peça importante no plantel. Mais uma peça de ataque, que o Flamengo fabricou. Conto com ele, um jogador importante para mim. Se não tiver minutos aqui, vai ter no Sub-20 porque vai continuar se desenvolvendo. Nas faltas dos atacantes, é um jogador confiável e perigoso”, disse Filipe Luís após empate com Inter.

O jovem de 20 anos, aliás, já correspondeu ao longo do Campeonato Carioca. Antes do duelo contra o Internacional, ele atuou em sete partidas pelo profissional pela competição, com quatro gols e duas assistências. É, assim, uma das revelações do clube para esta temporada.

Nome presente na lista de inscritos para Libertadores, Wallace Yan pode ser uma das opções para a competição. Nesta quinta-feira (03), o Flamengo, afinal, enfrenta o Deportivo Táchira (VEN), às 21h30 (Brasília), no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, pela primeira rodada da fase de grupos.

