Brasília recebe o líder Minas para engatar na reta final do NBB

A reta final da temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB) chegou e não há mais margem para erro. Na busca da quarta colocação, o Brasília tem parada dura nesta terça-feira (1/4), quando recebe o Minas, às 20h, no Nilson Nelson, para um confronto importante no topo da tabela. Restando apenas mais cinco jogos na primeira fase da competição, o time candango aposta no fator casa para superar o líder da liga e chegar embalado no retorno aos playoffs após seis anos. YouTube e Basquetepass transmitem.

Sem jogar desde 17 de março, o Brasília viu de fora da quadra o Franca assumir a terceira colocação do NBB. As equipes estão separadas apenas por um jogo e deram clima de decisão para os compromissos restantes, já que cada derrota pode significar a perda da posição e da preferência por mando de quadra no mata-mata.

O trunfo a favor dos candangos é a força do Nilson Nelson. O time ostenta a segunda melhor campanha como mandante no NBB, empatado com o Bauru e atrás apenas do Minas. São 12 triunfos e duas derrotas em casa, contra sete e oito, respectivamente, em confrontos longe do DF.

Até por isso, a expectativa é das melhores para a sequência final, com encontros com Minas, Vasco e Flamengo no território brasilienses, depois contra Paulistano e São Paulo fora.

“Nosso objetivo é ganhar os cinco jogos e chegar bem para os playoffs, contra o Minas não vai ser diferente. A gente sabe a importância dessas partidas, então estamos nos preparando mentalmente e fisicamente para pegar essa sequência e ir em busca de mais cinco vitórias”, disse o armador Lucas Lacerda, destaque do time e vencedor do Jogo das Estrelas, em 22 de março, em Belo Horizonte.

Do outro lado, o Minas está há seis jogos sem perder e precisa de apenas mais uma vitória para confirmar o primeiro lugar do NBB com antecedência. Antes do jogo desta terça, o outro tira-teima com os candangos foi na partida inaugural da temporada, em outubro do ano passado. Na ocasião, o Brasília estava sem Anton Cook e os 17 pontos de David Nesbitt não foram suficientes para superar os mineiros, que venceram por 74 x 66, com cinco jogadores ultrapassando os 10 pontos.