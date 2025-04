Braithwaite se recupera de lesão muscular e volta a ser opção para o Grêmio

Braithwaite voltou aos treinos com o restante do elenco do Grêmio, no CT Luiz carvalho, desde que retornou da sua viagem para a Europa. O dinamarquês foi para o Velho Continente com o objetivo de acelerar o tratamento de uma lesão muscular na coxa direita. A decisão se mostrou acertada, pois o atacante integrará a delegação que viajará para o Paraguai. Inclusive, há a possibilidade de recuperar seu espaço entre os titulares no embate com o Sportivo Luqueño, nesta quarta-feira (02).

O camisa 22 expôs todo o seu alívio em retomar as condições físicas ideias em postagem em sua conta no Instagram. Afinal, ele publicou uma foto em seu stories no qual participa de atividade com bola, na última segunda-feira (31/03) e a legenda “ I’m Back” (Estou de volta traduzindo para o português).

Dinamarquês volta a ser opção no Grêmio antes do previsto

Braithwaite foi até a Alemanha, na semana passada, para começar a sua recuperação da contusão muscular com um profissional, que tem sua confiança. Assim, o esforço surtiu efeito, pois o dinamarquês voltará a ser uma opção para o técnico Gustavo Quinteros antes do previsto. Isso porque, em um primeiro momento, estipulou-se que o atacante precisaria entre quatro a seis semanas para concluir o tratamento do problema. Este cenário provoca um cenário de esperança para o Imortal. Afinal, a última partida do camisa 22 foi o jogo de ida da decisão do Campeonato Gaúcho, na Arena.

Naquela ocasião, Braithwaite atuou no sacrifício, já que ele reclamou de dores na coxa direita ainda no duelo com o Athletic, pela segunda fase da Copa do Brasil. Na oportunidade, ele marcou o gol que assegurou o empate ainda no tempo normal, mas poucos minutos depois precisou de substituição.

A estreia do Grêmio pela Sul-Americana ocorrerá nesta quarta-feira (02), às 21h30 (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. O duelo será válido pela primeira rodada do Grupo F.

