Grêmio planeja manter base do time titular em estreia pela Sul-Americana

Mesmo com a tradição em disputar a Libertadores, o Grêmio não menosprezará a Sul-Americana. Afinal, internamente a avaliação é de que o elenco deva priorizar a competição por ser considerada uma possibilidade de título. Assim, represantaria uma conquista inédita do torneio, cenário que também influenciou para a centralização dos esforços. Assim, o planejamento do técnico Gustavo Quinteros será manter a base do time titular que enfrentou o Atlético, na Arena, no último sábado (29).

O comandante acredita que dar sequência a um 11 inicial seja a solução para retomar o bom desempenho que a equipe apresentou nos primeiros jogos do ano. Houve uma certa preocupação com o lateral-esquerdo Lucas Esteves. Isso porque ele reclamou de dores musculares durante o embate com o Galo. Apesar do receio, o camisa 25 treinou normalmente com o grupo e seguirá entre os titulares. Segundo análise do departamento médico, o jogado teve câimbras.

A lateral direita é que exige uma atenção maior de Quinteros. O jovem Igor Serrote demonstrou performance irregular na estreia do time no Brasileiro. Com isso, há uma possibilidade de João Lucas assumir a posição. João Pedro que seria outra alternativa e era o dono da posição perdeu espaço. Ele até sofreu com dores no tornozelo esquerdo. Porém, o comandante admitiu que o jogador não ganhou minutagem nos últimos jogos por opção.

Quinteros analisa possíveis soluções para o time do Grêmio

No meio de campo, há uma indefinição sobre a função de Villasanti. O paraguaio atuou mais à frente no Gre-Nal, que definiu o título estadual. Já na partida com o Atlético, pela primeira rodada da Série A teve um papel mais defensivo, ao lado de Camilo. A tendência é de que esta estrutura seja mantida e Edenilson siga com uma missão mais criativa. Quinteros ainda pode optar por Cristaldo ou Monsalve na posição.

Amuzu e Cristian Olivera provavelmente continuarão nas pontas. O retorno antes do esperado de Braithwaite causou uma dúvida no comandante do Imortal. O dinamarquês voltou aos treinos com o grupo, na última segunda-feira (31/03). Deste modo, o Grêmio teme que acelerar o seu retorno pode provocar uma regressão em seu diagnóstico. Por isso, a expectativa é por preservá-lo, pois a equipe terá uma desgastante sequência de compromissos até o começo de junho. O Imortal priorizará recuperar as suas melhores condições físicas, já que ele é visto como uma peça essencial. Portanto, Arezo seguiria entre os 11 iniciais.

Rodrigo Ely será desfalque, pois terá que cumprir dois jogos de suspensão por expulsão no duelo com o Fluminense na edição passada da Libertadores. O volante Cuéllar, aliás, é outra ausência, pois ainda sofre com incômodos musculares na coxa esquerda, região em que teve uma lesão.

O Tricolor Gaúcho enfrenta o Sportivo Luqueño, nesta quarta-feira (02/04), às 21h30, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O embate será válido pela primeira rodada do Grupo D da Sul-Americana. Atlético Grau, do Peru, e Godoy Cruz, da Argentina, serão os outros adversários do Grêmio na primeira fase.

