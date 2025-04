‘Temos que melhorar muito a parte de criação e finalização’, observa Paiva

Paiva ficou nervoso à beira do campo, no Estádio Nacional - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo decepcionou a torcida e perdeu para a Universidad de Chile por 1 a 0, nesta quarta-feira (2), no Estádio Nacional, em Santiago, pela primeira rodada do Grupo A da Copa Libertadores. Para o técnico Renato Paiva, o Glorioso repetiu os mesmos erros do empate com o Palmeiras por 0 a 0, no último domingo (30), no Allianz Parque, pela jornada inicial desta edição do Campeonato Brasileiro. O Glorioso começa, portanto, muito mal a sua defesa de título.

“Outra vez, com os mesmos pecados do último jogo. Indefinição no último terço, não conseguimos finalizar as jogadas, não foram tantas como contra o Palmeiras. Na primeira parte, conseguimos ter mais posse de bola e chegar no último terço, mas, depois, tivemos poucas conclusões para a posse que apresentamos. Nossa posse precisa ser mais efetiva. Temos que melhorar muito a parte de criação e finalização”, reconheceu.

Para a segunda rodada, na terça-feira (8), contra o Carabobo, da Venezuela, no Estádio Nilton Santos, Paiva não contará com Jesus, expulso no fim da derrota para os andinos. O técnico português minimiza o desfalque neste embate crucial para as pretensões do Mais Tradicional para a Libertadores.

“Vamos jogar com 11. Estará outro jogador. Não é uma dor de cabeça para mim. Tenho que encontrar soluções para dar uma resposta. Obviamente, não queríamos entrar assim na competição. É um resultado que nos desilude e desilude nossa torcida, portanto, temos que corrigir muito rápido”, alertou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.