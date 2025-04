Gabigol viaja para acompanhar julgamento e não atua em treinamento do Cruzeiro

Gabigol não atuou nas atividades do Cruzeiro nesta quinta-feira (03) - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

Gabigol não participou da atividade do Cruzeiro nesta quinta-feira (03). O atacante viajou ao Rio de Janeiro para acompanhar o julgamento e, se necessário, prestar esclarecimentos virtualmente no CAS (Tribunal Arbitral do Esporte).

O jogador recorreu à Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) e à União Federal após receber uma suspensão de dois anos. A punição começou a valer retroativamente em abril de 2023, após a coleta de exames no CT do Flamengo. Em março de 2024, a decisão inicial confirmou a sanção.

SAIBA SOBRE O JULGAMENTO: de recurso de Gabigol começa nesta quinta-feira; entenda o caso

O julgamento deve ter um desfecho nesta sexta-feira, último dia previsto para análise do recurso. A diretoria do Cruzeiro ainda não se posicionou, mas acompanha o caso. Gabigol e sua defesa tentam anular o processo e eliminar a punição. Caso contrário, ele precisará cumprir a suspensão até 08 de abril. Enquanto isso, segue atuando com efeito suspensivo.

Gabigol em números no Cruzeiro

Na temporada, Gabigol marcou seis gols pelo Cruzeiro. Fez um na estreia do Brasileirão contra o Mirassol e cinco no estadual. O time celeste, porém, não chegou à final e foi eliminado pelo América.

