Conheça Germano, jovem centroavante que ganha destaque na base do Botafogo

Com apenas 14 anos, Bernardo Germano, mais conhecido pelo seu sobrenome, vem se consolidando como uma das grandes promessas das

categorias de base do Botafogo. Com mais de 40 gols no último ano e um perfil de liderança dentro de campo, o jovem centroavante já acumula conquistas. Além disso, já obteve números expressivos em sua trajetória.

Apaixonado por futebol desde pequeno, o camisa 9 iniciou sua jornada aos sete anos. Jogava futsal, antes de passar por clubes tradicionais do Rio de Janeiro, como o Madureira, onde se dividia entre o campo e as quadras, a Portuguesa-RJ e o Serrano. Neste último, foi opção importante na conquista da Série Prata Sub-12 em 2023. Por lá, aliás, chamou a atenção de grandes clubes do cenário nacional.

No fim de 2023, Germano chegou à equipe de General Severiano. Em seu primeiro ano na equipe alvinegra, competindo pelo sub-14, mostrou seu faro de gol, terminando o ano como artilheiro do Botafogo, com mais de 40 gols marcados. Seu desempenho, assim, chamou tanta atenção que ele chegou a atuar como titular em partidas da categoria sub-16.

Na atual temporada, participou com gols decisivos na conquista da Pioneros Albion Cup – Sub-16, no Uruguai. Mais recentemente, na Alcans Cup, competição que aconteceu no último final de semana de março, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, o atacante anotou cinco gols em cinco partidas, ajudando o clube carioca a terminar na terceira colocação.

