Boto explica restrições no CT do Flamengo

Diretor de futebol do Flamengo, o português José Boto explicou o porquê de limitar acesso até mesmo de funcionários no CT Ninho do Urubu. Em entrevista à “Fla TV” nesta sexta-feira (4), o dirigente argumentou que o objetivo é deixar todo mundo 100% focado nos seus respectivos desafios profissionais.

“Vou tentar explicar um pouco aquilo que é minha ideia para que as pessoas percebam que não é nenhuma questão de birra de que eu posso e por isso mando que seja assim. Tem, como é óbvio, uma lógica para que seja assim. Aqui é um local de trabalho. Um local de trabalho dos nossos jogadores e de todos nós, profissionais, que temos a ver com o futebol. E o meu entendimento é que tem que haver distração zero e eles têm que estar super focados naquilo que é sua função”, começou Boto.

“Sejam os jogadores treinarem, a comissão técnica, a análise. Tudo o que está em volta do futebol tem que está completamente focado. Só está aqui quem é necessário estar aqui. Todo o resto não tem que está aqui. Com certeza terão visitas para pessoas conhecerem o ninho, mas é uma parte mais comercial. Mas, enquanto nós estamos trabalhando, só está aqui quem necessita estar”, concluiu Boto.

Contratações?

O dirigente, vale lembrar, foi anunciado pelo Flamengo no final do passado, quando Luiz Eduardo Baptista, o Bap, ganhou a eleição. O português chegou prometendo reforços ‘pontuais’, valorizando o atual elenco do Rubro-Negro. Dessa forma, o Fla só anuciou dois jogadores em 2025: o atacante Juninho e o lateral-direito/zagueiro Danilo. O volante Jorginho, do Arsenal, está com negociações avançadas para reforçar o Fla a partir de junho, quando termina a temporada na Europa.

Fato é que a estratégia deu certo até aqui. Afinal, o Flamengo, sob o comando de Filipe Luís, está invicto em 2025 e conquistou os três títulos que disputou até aqui: Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Campeonato Carioca. O Fla volta a campo agora visitando o Vitória neste domingo (6), às 18h30, pela segunda rodada do Brasileirão. No jogo de estreia, o Rubro-Negro empatou em 1 a 1 com o Internacional, no Maracanã.

