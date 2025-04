Fla-Flu estima recorde com venda de naming rights do Maracanã

O Consórcio Fla-Flu aguarda a aprovação do Governo do Estado do Rio de Janeiro para avançar nas conversas pela venda dos naming rights do Maracanã. Flamengo e Fluminense projetam receber R$ 40 milhões por ano. Dessa forma, seria o maior valor do Brasil, superando o Pacaembu, que recebe R$ 33,3 milhões por ano, com total de R$ 1 bilhão por 30 anos.

Flamengo e Fluminense estão otimistas sobre o aval do Governo. Nos primeiros contatos informais, não houve oposição, mesmo que o Consórcio Fla-Flu tenha ignorado a possibilidade de venda de naming rights no edital. Entretanto, o mesmo possuía “receitas ordinárias”, que são “projetos, atividades associadas, complementares ou adicionais à atividade-fim da gestão do Complexo”.

Além disso, a dupla responsável pela administração do Maracanã ainda precisará do aval do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Em nota ao “ge”, eles esclareceram que qualquer alteração na identificação do estádio em sua fachada deve ser solicitada e aprovada pelo Instituto, conforme previsto em lei. Assim, o local continuará oficialmente denominado Estádio Jornalista Mário Filho.

Flamengo e Fluminense venceram a disputa pela concessão do Maracanã para os próximos 20 anos. O Rubro-Negro tem 65% de participação econômica, enquanto o Tricolor tem direito a 35%. O contrato prevê investimento de R$ 393 milhões em obras e manutenções.

