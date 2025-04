Botafogo tenta antecipar jogo contra São Paulo

O Botafogo deseja antecipar o jogo contra o São Paulo, previsto para o dia 17, para evitar conflito com um show, marcado para o dia 19. Assim, a ideia do Alvinegro é trocar a data para garantir a realização da partida.

O show em questão será do cantor Thiaguinho, no dia 19. Dois dias antes, o Botafogo enfrenta o São Paulo, às 17h (de Brasília), no Nilton Santos, pela quarta rodada do Brasileirão. Dessa forma, a ideia é antecipar para o dia 16.

Desde que virou SAF, o Botafogo aumentou o volume de shows no Nilton Santos. Por causa disso, o Alvinegro mudou o gramado do estádio. Dessa forma, optou pelo sintético. Segundo o “ge”, a tendência é que a CBF acate o pedido.

Atual campeão brasileiro, o Botafogo estreou com empate contra o Palmeiras, fora de casa. O Alvinegro volta a campo neste sábado (5), às 21h (de Brasília), contra o Juventude, no Nilton Santos, pela 2ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.