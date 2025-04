Ceará bate Grêmio e conquista primeira vitória no Brasileirão

O Ceará conquistou a primeira vitória no Brasileirão 2025. Com gols de Pedro Raul e Matheus Araújo, o Vozão venceu o Grêmio por 2 a 0, neste sábado (5), no Castelão, pela 2ª rodada. O jogo começou animado, mas caiu de ritmo na etapa final. Assim, as oportunidades deixaram de surgir e o duelo ficou truncado. Dessa forma, o time comandado por Léo Condé soube defender a vantagem até o último apito.

Com a vitória, o Ceará chegou a quatro pontos e ocupa o segundo lugar no Brasileirão. Já o Grêmio, por sua vez, é o sexto, com três. O Vozão volta a campo contra o Juventude, sábado (12), às 16h (de Brasília), em Caxias do Sul, enquanto o Imortal recebe o Atlético Grau, do Peru, terça-feira (8), às 19h, em Porto Alegre, pela Sul-Americana.

Ceará sai na frente em primeiro tempo animado

O jogo começou agitado no Castelão. Com três minutos, o time da casa vacilou após o goleiro Bruno Ferreira segurar a bola recuada pelo companheiro. Assim, o árbitro marcou um tiro livre indireto, mas Arezo cobrou fraco e desperdiçou a primeira oportunidade da partida. O Ceará, no entanto, respondeu e quase marcou em voleio de Galeano, mas Tiago Volpi fez grande defesa e salvou o Grêmio.

O Ceará cresceu na partida. Lucas Mugni, de cabeça, tirou tinta da trave. De tanto insistir, o Vozão chegou ao gol aos 25 minutos. Lucas Esteves colocou a mão na bola dentro da área e o árbitro assinalou a penalidade. Assim, Pedro Raúl converteu a cobrança e abriu o placar no Castelão. O Grêmio tentou reagir e assustou com Amuzu e Arezo, mas não evitou a derrota parcial.

A partida ficou morna na etapa final. Nos primeiros 20 minutos, foram poucas chances para os dois lados. O lance mais perigoso aconteceu aos 13 minutos, quando Pedro Raúl acertou a trave. O Grêmio, por outro lado, teve uma oportunidade com Arezo, mas o centroavante desviou para fora.

O Grêmio sentiu dificuldade na criação das jogadas. Na reta final da partida, encurralou o Ceará e teve uma grande chance com Cristaldo, mas o goleiro Bruno Ferreira fez grande defesa. No desespero, Tiago Volpi foi para a área em uma última tentativa. Porém, a defesa do Vozão afastou, Matheus Araújo puxou contra-ataque com gol vazio e bateu da intermediária para fechar o placar.

Ceará 2 x 0 Grêmio

Campeonato Brasileiro – 2ª rodada

Data: 05/04/2025

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Gols: Pedro Raúl, aos 25′ do 1ºT (1-0); Matheus Araújo, aos 50′ do 2ºT (2-0)

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral (Lourenço, min. 0’/2ºT), Diego e Lucas Mugni (Matheus Araújo, min. 21’/2ºT); Galeano, Fernandinho (Alejandro Martínez, min. 12’/2ºT) e Pedro Raúl. Técnico: Léo Condé

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote (João Pedro, min. 17’/2ºT), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Camilo (Cristaldo, min. 0’/2ºT) e Edenílson (Monsalve, min. 35’/2ºT); Pavón (Aravena, min. 17’/2ºT), Amuzu (André, min. 41’/2ºT) e Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões amarelos: Matheus Bahia (CEA); Igor Serrote, Arezo e Amuzu (GRE)

