Abel vê grupo do Palmeiras forte e afirma: ???Futebol brasileiro não é para amadores???

Abel Ferreira promoveu diversas mudanças na equipe do Palmeiras que venceu o Sport, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Estêvão, Vitor Roque e Piquerez começaram no banco de reservas. Já o atacante Flaco López iniciou entre os titulares e aproveitou a oportunidade marcando um gol de pênalti.

Na entrevista coletiva após a partida, o treinador português explicou as alterações no time. Segundo ele, o desgaste físico de alguns jogadores influenciou nas escolhas, já que o Palmeiras encara uma maratona de jogos desde a final do Campeonato Paulista.

“Temos que ganhar e buscar o resultado, mesmo quando não jogamos tão bem. Manter o alto nível é muito difícil. Atuar na máxima força aqui no Brasil exige muito. É como jogar com o celular com a bateria em 70%, 80%. Dá pra ver quem está mais fresco e quem está mais pesado. Um ou outro jogador perde a clarividência após tantos jogos seguidos. Micael, por exemplo, fez mais partidas neste mês do que durante todo o tempo nos Estados Unidos. A atitude está lá, mas é desafiador manter o rendimento máximo. Perdemos jogadores por lesões e também por suspensão”, afirmou Abel.

“Quando ninguém acreditava, buscamos o empate na final do Paulistão. Lembra? Agora fizemos isso de novo. Mesmo perdendo guerreiros ao longo do caminho, mostramos força. Esse Paulistão nos custou muito. Nosso primeiro jogo oficial foi a final, há somente sete dias. Foram muitos jogos, muito trabalho e pouco tempo para treinar. Ontem à noite, treinamos apenas com vídeos. Os nossos cinco — os que entram — podem dar outra dinâmica. Precisamos encontrar esse equilíbrio, é nossa função. O espírito de lutar até o fim está no nosso DNA, está no Palmeiras desde que chegamos”, concluiu.

Próximos jogos do Palmeiras

A maratona de jogos continua. Na quarta-feira (9), o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño, às 21h30 (de Brasília), pela Libertadores. Por sua vez, no sábado, o clássico será contra o Corinthians, pela terceira rodada do Brasileirão.

