Flamengo coloca Brasileirão como prioridade e deve rodar elenco na Libertadores

Filipe Luís tende a rodar elenco do Flamengo para evitar desgaste físico e lesões - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Diante de um calendário intenso, muitos clubes priorizam competições e buscam ter elencos robustos para conseguir ser competitivo em mais de um torneio. Em 2025, o Flamengo tende a priorizar o Campeonato Brasileiro e mostrou isso no esforço que fez para contar com o quarteto Wesley, Gerson, Arrascaeta e Plata diante do Vitória, em Salvador.

Isso significa que o técnico Filipe Luís deve poupar atletas em outras competições. Na estreia pela Libertadores, diante do Deportivo Táchira, na Venezuela, os quatro jogadores ficaram de fora, devido ao desgaste da viagem e da temporada. Além disso, o lateral e o equatoriano apresentaram fadiga devido à Data Fifa.

“Priorizar é que em alguma situação de grande complicação e que precisemos fazer uma escolha, ela será o Campeonato Brasileiro. Isso não quer dizer que não vamos jogar e entrar nas competições para ganhar. Mas, em uma situação que precisemos fazer uma escolha, será o Brasileiro”, salientou José Boto, diretor de futebol, em entrevista ao canal “Flazoeiro”.

Na próxima quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), contra o Central Córdoba (ARG), o comandante deve rodar o elenco mais uma vez. Com isso, a tendência é que Arrascaeta, destaque do triunfo sobre o Leão da Barra, fique no banco de reservas. Plata, por sua vez, pode ter uma chance entre os titulares.

Nesta segunda-feira (7), os titulares contra o Vitória fizeram trabalho regenerativo, enquanto os reservas foram a campo. Entre eles, estava o atacante Pedro, que vive a expectativa para ser relacionado sete meses depois da grave lesão no joelho esquerdo.