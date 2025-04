Rossi analisa bom momento do Flamengo e projeta clássico com o Vasco

Rossi em ação com a camisa do Flamengo sob o comando do técnico Filipe Luís - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Líder do Brasileirão, o Flamengo volta a campo neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), para medir forças com o Vasco pela 5ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Em entrevista à TV do clube no Youtube, Rossi projetou o primeiro clássico desta edição da competição e afirmou que mesmo o mando sendo do Cruz-Maltino, o estádio é a casa da equipe rubro-negra.

“Estamos em um bom momento, as coisas vêm acontecendo bem dentro de campo e há expectativas para o sábado, porque o clássico é muito grande, ainda mais com a definição de que o mando de campo será deles, mas o jogo será no Maracanã, na nossa casa, também com a nossa torcida. Então há muitas expectativas boas para o sábado”, disse.

“Na verdade, é um trabalho muito bom. Sempre digo a mesma coisa: a defesa começa no ataque, e a gente vem fazendo boas partidas na parte defensiva. A gente sempre vai tentar não tomar gol, porque sabe que, se não tomar gol, está sempre mais perto de vencer. Então é isso (…) continuar no mesmo caminho, no mesmo desafio. A gente continua tentando sair sem tomar gol nos jogos, e sábado, no clássico, é um jogo importante. A gente sabe que é muito importante não perder. Não perder, não só pela sequência dos jogos que vêm por aí, mas por todo mundo que vai estar no Maracanã”, completou.

100% em clássicos contra o Vasco no ano

Com o 6 a 0 sobre o Juventude, o Rubro-Negro chega com moral para o clássico. Por outro lado, o técnico Filipe Luís não poderá contar com Alex Sandro, que tem um edema na coxa esquerda. O clube irá trabalhar para tê-lo no jogo contra a LDU, na terça-feira (22), pela Libertadores.

Vale lembrar que o time da Gávea bateu o Vascono primeiro clássico da temporada, pela Taça Guanabara, por 2 a 0, que encaminhou o título. Além disso, garantiu mais duas vitórias (2 a 1 e 1 a 0) sobre o rival na disputa pelas semifinais do Carioca e confirmou a conquista semanas depois sobre o Fluminense.

